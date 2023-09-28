"على باب العمارة".. WATCH IT تروّج لشخصية "نوسة"

روّجت الصفحة الرسمية لمنصة واتش إت الرقمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لشخصية "نوسة" التي تجسدها الفنانة آية سماحة التي تشارك الفنان حاتم صلاح، بطولة مسلسل "على باب العمارة".

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنانة آية سماحة، معلقًة: "دلعها "نوسة" وشغلتها "مديرة منزل" مافيش منها اتنين 👩🏻، مسلسل #على_باب_العمارة من أعمال WATCH IT الأصلية ابتداءً من 4 أكتوبر 😎 #أعمال_WATCHIT_الأصلية".

وفي تصريح سابق لـ"الدستور"، أكدت آية سماحة، التي تشارك الفنان حاتم صلاح، بطولة مسلسل على باب العمارة، أن منصة watch it الرقمية شجعت الشباب على الحصول على بطولة عدد من المسلسلات، من بينهم حاتم صلاح، والفنان عصام عمر، متابعًة: "خاصة أن مسلسل على باب العمارة سيكون الثاني بعد مسلسل بالطو بطولة الفنان عصام عمر الذي حقق نجاح كبير: "الموضوع مشجع جدًا، خاصة أن منصة واتش إت الرقمية هي أول منصة تدعم الشباب وتتحدي فكرة أن يكون العمل قائمًا على نجوم كبار فقط، وكسروا الخوف ولديهم تحد كبير، لأنه يوجد الكثير من المواهب الشابة، وهى خطوة حلوة وأتمنى استمراريتها لأنه يوجد الكثير الذين يحتاجون مثل هذه الفرص".

أبطال مسلسل على باب العمارة

وأبطال "على باب العمارة" هم: حاتم صلاح، وآية سماحة، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم الذي يخرج أول عمل درامي".