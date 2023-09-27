الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بصور مع آية سماحة.. حاتم صلاح يشارك كواليس تصوير "على باب العمارة"

علي باب العمارة
علي باب العمارة

شارك الفنان حاتم صلاح، بطل مسلسل "على باب العمارة"، جمهوره عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" مجموعة صور من كواليس تصوير العمل، جمعته بالفنانة آية سماحة.

حاتم صلاح يشارك كواليس شخصية "عوض" عبر فيسبوك

وعلق حاتم صلاح على الصور: "من كواليس على باب العمارة المسلسل بداية من 4 أكتوبر على منصة WATCH IT".

طرحت منصة  Watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسل على باب العمارة والمقرر عرضه عبر المنصة يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل. 

ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحد الإنتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it وهو عمل اجتماعي لايت كوميدي. 

مواعيد عرض مسلسل "على باب العمارة" 

ويعرض مسلسل "على باب العمارة" المكون من 10 حلقات بواقع حلقتين أسبوعيًا بشكل حصري على منصة Watch it. 

أبطال مسلسل "على باب العمارة"

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"على باب العمارة".. ريهام الشنوانى: الكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية

مسلسل "على باب العمارة"

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

 

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تجدر الإشارة إلى أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

على باب العمارة الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح منصة واتش

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