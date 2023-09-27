"على باب العمارة".. ريهام الشنوانى: الكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية

أكدت الفنانة ريهام الشنواني، أنها تحمست لدورها في مسلسل "علي باب العمارة" بمجرد قراءة السيناريو، خاصة أن دورها يختلف تمامًا عن أعمالها الفنية، ومن المقرر عرض المسلسل في مطلع أكتوبر المقبل.

وتابعت “الشنواني” في تصريحات خاصة، لـ"الدستور": "مبسوطة جدًا بالعمل مع حاتم صلاح، وآية سماحة وكل هذه الأسماء التي تشارك في المسلسل، خاصًة أن الكواليس كانت مليئة بالحب والطاقة الإيجابية، وهذا ما سيظهر للناس على شاشات التليفزيون".

وأضافت: "أتمني أن ينال العمل ودوري إعجاب الجمهور، خاصًة أننا رفقة طاقم العمل اجتهدنا كثيرًا، والمخرج خيري سالم، مخرج متمكن من أدواته، ويظل مع الفنان حتي يخرج ما لديه، وأحببت كثيرًا العمل معه".

تفاصيل وأبطال مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي "عوض أبوحامد".

“باب العمارة” يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

مسلسل علي باب العمارة

ويعد مسلسل على باب العمارة أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه أيضا أبطال مسلسل ريفو، ومن قبله أبطال مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عُرض على المنصة في فبراير الماضي.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

ويتكون مسلسل "على باب العمارة" من 10 حلقات فقط، وتنطلق أولى حلقاته يوم 4 أكتوبر المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا بشكل حصري على منصة Watch it.