الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"على باب العمارة".. watch it تطرح بوستر منفردًا لمحمد رضوان

محمد رضوان
محمد رضوان

طرحت منصة watch it الرقمية بوسترًا دعائيًا جديدًا لمسلسل “على باب العمارة” والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

 

وظهر على البوستر الدعائي لمسلسل “على باب العمارة” الفنان محمد رضوان والذي يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية “العمدة حامد”.

 

ويتكون مسلسل “على باب العمارة” من 10 حلقات فقط وتنطلق أولى حلقاته يوم 4 أكتوبر المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا بشكل حصري على منصة Watch it. 

أبطال وصناع مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب وهم كل من: 

  • محمد محمود
  • آية سماحة
  • محمد رضوان
  • عزة لبيب
  • ريهام الشنواني
  • محمد عبدالعظيم
  • عدد من الوجوه الشابة
  • من تأليف مصطفى حمدي
  • إخراج خيري سالم

 

قصة وأحداث مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي حول الثري الصعيدي “عوض أبو حامد”، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له وتحوله من مجرد بواب إلى بطل.

 

منصة  watch it

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

 

منصة watch it watch it على الباب العمارة مسلسل “على الباب العمارة” الفنان محمد رضوان محمد رضوان

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