يُعرض 4 أكتوبر.. Watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "على باب العمارة"

طرحت منصة Watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسل “على باب العمارة” والمقرر عرضه عبر المنصة يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل.

ويعد مسلسل “على باب العمارة” أحد الإنتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it وهو عمل اجتماعي لايت كوميدي.

مسلسل على باب العمارة

وقامت منصة Watch it بطرح أكثر من بوستر تشويقي للعمل، بالإضافة إلى البرومو الدعائي والرسمي لمسلسل “على باب العمارة”، وذلك في إطار الحملة الترويجية الدعائية للمسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان حاتم صلاح الذي يظهر بدور بواب خلال الأحداث، حيث كشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي عوض أبوحامد.

مسلسل على باب العمارة

ويظهر خلال أحداث العمل كل من الفنان أحمد أمين والفنانة رحمة أحمد كضيفي شرف من خلال عدد من المشاهد.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

ويعرض مسلسل على باب العمارة المكون من 10 حلقات بواقع حلقتين أسبوعيا بشكل حصري على منصة Watch it.

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

مسلسل على باب العمارة

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.