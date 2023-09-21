4 أكتوبر.. انطلاق أولى حلقات "على باب العمارة" على واتش إت

أعلنت منصة واتش إت الأصلية عن انطلاق أحدث أعمالها التي تحمل عنوان “على باب العمارة” يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل عبر منصتها، بشكل حصري.

وكانت قد طرحت منصة WATCH it بوستر تشويقي جديد لمسلسل "على باب العمارة"، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في إطار 10 حلقات، ونشرت watch it البوستر التشويقي للعمل، على حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله بطل العمل حاتم صلاح وهو يستلقي على كنبة من أمام العمارة التي تدور الأحداث خلالها، معلقة عليه: “قريبا”.

وبدأ نجوم المسلسل في الترويج له من خلال صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الإلكترونية.

ومن المقرر عرض مسلسل “على باب العمارة ”خلال شهر أكتوبر المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا.

وانتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل، ومن المنتظر أن تطلق "watch it" البرومو الدعائي للمسلسل خلال أيام.

ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.

ويتصدر الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل "على باب العمارة" في أول بطولة مطلقة له في الدراما، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة "watch it" الإلكترونية، ويجسد حاتم خلال الأحداث دور “بواب”.

مسلسل "على باب العمارة" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب أبرزهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عُرض على المنصة في فبراير الماضي.