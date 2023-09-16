السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"على باب العمارة".. أحدث أعمال watch it الأصلية لشهر أكتوبر

على باب العمارة
على باب العمارة

يستعد صناع مسلسل "على باب العمارة" لطرح العمل عبر منصة  watch it التي أعلنت عن عرضها للعمل، ويعد المسلسل أحدث أعمالها الأصلية، ومن المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.

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البوستر الدعائي لـ“على باب العمارة”

يذكر أن على باب العمارة من إخراج خيرى سالم، حيث كشفت المنصة عن البوستر الدعائي الأول للمسلسل استعدادًا لعرضه، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

واحتوى البوستر الدعائي الأول لمسلسل "على باب العمارة" على الغموض والتشويق، حيث تضمن البوستر أسماء الشخصيات مع عبارة "قريبًا".

على باب العمارة

ومن المنتظر عرض العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، وانتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل، ومن المنتظر أن تطلق "watch it" البرومو الدعائي للمسلسل خلال أيام، ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، تستعد منصة "ووتش إت" الرقمية- الأكثر انتشارًا- لإطلاق أحدث مسلسلات الأنيميشن "ديسكفري"، والذي يعد أول مسلسل أطفال يعرض خارج الموسم الرمضاني ضمن خريطة المنصة المختلفة والمتنوعة على مدار العام.

ونجحت منصة WATCH IT في تقديم برنامج "SOLD OUT" الترفيهي الضخم، وحققت به نجاحًا كبيرًا للغاية، ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية شديدة من خلال ثلاث نسخ مختلفة، التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب.

وستتناول نسخة أخرى من البرنامج عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.

وتواصل المنصة على مدار العام تقديم المحتويات الأصلية من خلال المسلسلات والبرامج، كما تعرض المنصة حاليًا حفلات مهرجان العلمين الجديدة بالتزامن مع عرضها على شبكة قنوات المتحدة.

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