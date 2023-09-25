صناع مسلسل "على باب العمارة": "watch it" وفّرت جميع الإمكانات

تستعد منصة «watch it» الرقمية لعرض أحدث إنتاجاتها؛ مسلسل «على باب العمارة»، يوم ٤ أكتوبر المقبل بشكل حصرى، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية.

ونشرت المنصة البوستر التشويقى للعمل على حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وظهر خلاله بطله حاتم صلاح وهو يستلقى على كنبة أمام العمارة التى تدور فيها الأحداث، كما بدأ نجوم المسلسل الترويج له من خلال صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

المسلسل عمل اجتماعى كوميدى تدور أحداثه فى ١٠ حلقات، وتشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، وآية سماحة، ومحمد رضوان، وعزة لبيب، وريهام الشنوانى، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج خيرى سالم.

«الدستور» التقت أبطال العمل للحديث عن كواليس صناعة المسلسل، وتفاصيل الشخصيات التى يؤدونها خلال أحداثه.

محمد عبدالعظيم:أنا «رجل مزواج».. ومسلسلات «الأوف سيزون» خفيفة وموجزة

أعرب الفنان محمد عبدالعظيم عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع أبطال وصناع مسلسل «على باب العمارة»، واصفًا كواليس العمل بأنها كانت رائعة، خاصة أثناء التعاون مع الفنان حاتم صلاح، الذى وصفه بأنه شخص رائع وموهوب.

وقال: «أجسد شخصية رجل مزواج، وكنت فى الكواليس موجودًا مع الشباب وأستفيد منهم كما يستفيدون منى، والمجموعة كلها ليست بعيدة عنى، فالفنان محمد رضوان مثلًا هو صديق عمرى، كما أن التعاون مع المخرج خيرى سالم أضاف للعمل الكثير، لأن حسّه الكوميدى عالٍ جدًا، ويدير لوكيشن التصوير بشكل ممتاز، ويحب الممثل الذى يعمل معه».

وأضاف: «المسلسل من أهم الأعمال التى استمتعت بالعمل فيها، رغم السهر والتعب فى التصوير»؛ لأن مسلسلات «الأوف سيزون» عمومًا تناسب الزمن الحالى وإيقاعه، وتساعد الناس على مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة عبر تجميع الحلقات ومشاهدتها فى وقت واحد، كما أن الدراما بها تكون خفيفة وموجزة».

حاتم صلاح: ذاكرت الشخصية فى 20 يومًا.. والتصوير كان صعبًا للغاية بعد ارتفاع درجة الحرارة

قال الفنان حاتم صلاح إنه تحمس لشخصية «عوض»، التى يجسدها فى المسلسل، وهو حارس عقار، موضحًا: «وافقت فورًا دون تردد، وحقيقى كنت مبسوط جدًا بهذه التجربة الممتعة التى ستعرض قريبًا عبر المنصة، خاصةً بعد تفاعل الجمهور مع البرومو الذى عُرض».

وأضاف: «اهتمام منصة watch it الرقمية بإنتاج مسلسلات أبطالها شباب تجربة لطيفة، حيث إنها تقدم أعمالًا مهمة وجيدة فى حلقات قصيرة، والجمهور يحب هذا الاتجاه كثيرًا، خاصةً أنه يساعد الناس ويعطيهم فرصًا، وأحب أيضًا فكرة الـ٣٠ حلقة الخاصة برمضان، لكن بشرط أن يكون العمل مكتوبًا جيدًا».

وواصل: «اتبسطت جدًا بوجودى مع كل طاقم العمل، وفيه بينى وبين الفنانة آية سماحة كيميا، وبحب الشغل معاها، وبقولها إحنا لازم نشتغل كتير جدًا مع بعض، وبكون مبسوط بالشغل معاها».

وتحدث عن تعاونه مع المخرج خيرى سالم، قائلًا: «بينى وبينه عشرة عمر، خاصة إن أنا كنت شغال معاه مساعد مخرج فى مسلسل (موجة حارة)، وهو من الناس اللى ليهم فضل كبير عليا، وأتمنى من ربنا إنى مخذلوش فى هذا العمل».

وعن تحضيراته التى سبقت التصوير، أوضح: «أنا حضرت للشخصية فى حوالى ٢٠ يومًا، وسافرت أسبوعًا إلى الإسكندرية وقرأت السيناريو كثيرًا لكى أفهم الشخصية بمساعدة محمد خليفة، مدير أعمالى، أقدر أقول إنه هو عينى من برا، وذاكرت، خاصةً إنها أول بطولة ليا، وعلى الرغم من ضيق الوقت إلا أن خليفة تمكن من مساعدتى فى التحضير للشخصية».

وأكمل: «تلقيت مساعدة من عبدالنبى الهوارى، مصحح اللهجة فى المسلسل، وأوجه له الشكر على ما بذله من مجهود، لأن كان بيتكلم فى الشخصية أكتر من تصحيح اللهجة، وكان له فضل كبير فى التحضير للشخصية، وأثناء التصوير كنت بحضر لما هو آتٍ من الشخصية».

وأشار إلى أنه واجه الكثير من الصعوبات، خاصةً أن التصوير تم فى الفترة التى شهدت ارتفاعًا شديدًا فى درجات الحرارة.

مصطفى حمدى: اسم العمل يرجع لطبيعة القصة ولم أتدخل فى اختيار الممثلين

أكد المؤلف مصطفى حمدى، كاتب العمل، سعادته الكبيرة بقرب عرض مسلسله الجديد «على باب العمارة»، عبر منصة watch it الرقمية، موضحًا أن استراتيجية المنصة تعمل على تصعيد الفنانين الشباب، كما حدث فى مسلسل «بالطو» الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

وقال: «المنصة تبحث عن تكرار تلك التجربة الناجحة، وتسمح للشباب الموهوب بالظهور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن اسم المسلسل يعود إلى أنه يحكى قصة العمارة والبواب «عوض»، الذى يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، كما أن كل شقة فى العمارة لها حكاية مختلفة.

وأكد أن اختيار الأدوار بالكامل كان بمعرفة مخرج العمل خيرى سالم، مضيفًا: «عندما أكتب لا أتخيل شخصية معينة، فكل الشخصيات تكون موجودة فى رأسى؛ حتى لا أتأثر بشخصية فنان بعينه، ولكنى سعيد جدًا باختيار الممثلين، وأيضًا بتشجيع الشباب الموهوب، لأنه من الجيد أن يكون هناك مسلسل يقوم على البطولة الجماعية لا النجم الواحد، ومعظم أبطاله من الشباب والوجوه الجديدة». وتابع: «عندما أكتب عن المسلسل أكون مؤمنًا جدًا بفكرته، وأتمنى نجاحه، لكن التوفيق فى النهاية يكون من عند الله، وأرجو أن يحوز العمل إعجاب الجمهور».

عزة لبيب: مُدرسة لها قصص مع الطلاب فى كل شقة

كشفت الفنانة عزة لبيب عن أن مسلسل «على باب العمارة» ينتمى للنوع الكوميدى، ويقوم على سرد قصة ظريفة فى ١٠ حلقات، ما يبعده عن المط والتطويل.

وأوضحت أنها تجسد خلال الحلقات شخصية مُدرسة تعيش رفقة ابنتها وتحاول أن تحافظ عليها طوال الوقت، كما أنها تعطى الطلاب والطالبات دروسًا خصوصية، ما يجعلها تدخل كل شقة فى العمارة، وتكون لها قصص لطيفة مع البواب، الذى يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح.

وعن كواليس العمل، قالت: «كلنا كنا متعاونين ونساعد بعضنا، والمسلسل كان من أمتع الأعمال التى شاركت بها، وأثق أن هذه الروح ستظهر على الشاشة». وأعربت عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع المخرج خيرى سالم، واصفة إياه بأنه شخص ذكى ومتعاون ومتمكن من أدواته.

وتمنت أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أنه يضم الكثير من المواهب الشابة، متوجهة بالشكر إلى منصة «واتش إت» الرقمية، على تشجيعها الشباب والوجوه الجديدة على الظهور.

آية سماحة: أجسد شخصية «نوسة».. والمخرج شجعنى كثيرًا

أعربت الفنانة آية سماحة عن سعادتها الكبيرة بوجودها ضمن أبطال المسلسل، قائلة: «من الأعمال التى صورتها واستمتعت بها كثيرًا، وخطوة مهمة بالنسبة لى». وأضافت: «أنا مش أول مرة أشتغل مع حاتم صلاح، والشغل معاه ممتع جدًا، وأول مرة أجسد هذه الشخصية، وهى مختلفة كثيرًا عن أدوارى السابقة وكانت مختلفة وجديدة علىّ، وأنا أجسد شخصية اسمها (نوسة)، وستعجب بـ(عوض) البواب، وهى شخصية كوميدية جدًا». وذكرت أنها استمتعت بالعمل مع المخرج خيرى سالم، قائلة: «مخرج مهم، وتعلمت منه كثيرًا، وطريقته بتريح الممثل وتخليه يشتغل ويطلّع كل الطاقة اللى عنده، ممكن يخلّى الممثل قادر على فعل أشياء وحاجات لم يكن يتخيل إنه قادر على عملها، وكان يشجعنى طوال الوقت».

خيرى سالم: سعيد بإخراج أول أعمالى وشكرًا لـ«واتش إت» على الدعم

عبّر المخرج خيرى سالم عن سعادته البالغة بإخراج أول عمل درامى له، وهو مسلسل «على باب العمارة»، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التى يكون فيها مسئولًا عن عمل بأكمله، وذلك عقب ترشيح المخرج بيتر ميمى له، بعد العمل معًا فى مسلسل «الاختيار».

وقال: «تصوير المسلسل كان سلسًا جدًا لأن جميع الممثلين كانوا متعاونين، وكنت سعيدًا بالعمل معهم، فى ظل تركيزهم الشديد على إخراج عمل متكامل وقوى، ينال إعجاب الجمهور، خاصة أن التصوير تم فى فترة قصيرة وكان الجميع يساعدون بعضهم بعضًا على خروج العمل على أكمل وجه».

وأشاد بمنصة «واتش إت» التى تعمل على مساعدة الشباب الموهوب وإعطائهم فرصًا حقيقية لإظهار مواهبهم وقدراتهم، ما يساعد على خلق جيل جديد من الفنانين الحقيقيين.

غادة طلعت:«الذكاء الاصطلاحى» أشهر لزماتى

ذكرت الفنانة غادة طلعت أنها تجسد خلال حلقات المسلسل دور «عنايات»، شقيقة البواب، التى تتعامل معه طوال الوقت مثل «ناقر ونقير»، وتحاول الوقيعة بينه وبين والدهما، بسبب طمعها فى الميراث.

وأضافت: «شخصية عنايات جديدة ومختلفة، لأنها عاملة نفسها فاهمة فى كل شىء، وتفتى فى أى حاجة، ولها لزمات ومصطلحات خاصة فى كلامها، مثل (الذكاء الاصطلاحى)، و(فوتوشوك).

وأوضحت أنها وافقت على هذا الدور دون أى تردد بمجرد ترشيح الدكتور بيتر ميمى لها، لأنها تعتبره صاحب فضل وتميمة حظ لها بعد تقديمها فى دورها القوى والمختلف بمسلسل «الاختيار ٢».