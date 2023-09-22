البرومو الأول لمسلسل "على باب العمارة" وموعد عرضه

طرحت منصة واتش إت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الدعائي الأول لمسلسل “على باب العمارة”، والمنتظر عرضه في شهر اكتوبر المقبل بشكل حصري.

وعلقت المنصة على الفيديو الخاص بالترويج للمسلسل الجديد: "عوض جاي يوم ٤ أكتوبر عشان يورّي سكان العمارة النجوم في عز الضهر، مسلسل على باب العمارة من أعمال WATCH IT الأصلية ابتداءً من ٤ أكتوبر حصريًا" .

تفاصيل برومو مسلسل على باب العمارة

واحتوى البرومو الدعائي على تفاصيل مبدئية للعمل، حيث ظهر ابطاله وهم يتحدثون عن شخصية “عوض” والذي يجسد دوره الفنان حاتم صلاح، وسط الكثير من التفاصيل الخاصة بشخصيته وطبيعته المثيرة للجدل في إطار من الكوميديا .

https://fb.watch/nd5338yfde/?mibextid=Nif5oz

المسلسل من بطولة عدد كبير النجوم من الشباب

مسلسل "على باب العمارة" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب أبرزهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عُرض على المنصة في فبراير الماضي.

ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.

وكان قد عرضت المنصة منذ فترة قليلة الموسم الثاني من مسلسل ريفو، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، و صدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.