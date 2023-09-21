الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سمسم شهاب يطرح أحدث أعماله الغنائية "دولارات دولارات" (فيديو)

سمسم شهاب
سمسم شهاب

طرح الفنان سمسم شهاب، الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات" على القنوات الفضائية وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

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 "دولارات دولارات"  كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جوده، إشراف عام  أحمد سمسم شهاب.

أغنية دولارات دولارات ذات طابع خفيف لايت مختلف عن  الأعمال السابقة شهاب.

تفاصيل فيلم دولارات دولارات الجديد 

استقبلت  دور العرض السينمائية اليوم فيلم جديد بعنوان «دولارات دولارات»، بطولة الفنان صلاح عبد الله ونخبة كبيرة من نجوم الفن، وحضر الفنان سمسم شهاب العرض الخاص بأحد دور العرض الثلاثاء الماضى. 

وتدور أحداث فيلم « دولارات دولارات» فى إطار أكشن لايت كوميدى، إلا وهى داخل ملهى ليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، وتظهر به بعض الشرائح الذين يتعرضون لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتهم رأسا على عقب، لتعطى درسا صريحا للحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الاجتماعية وغيرها.

https://www.youtube.com/watch?si=2elZH6yzC5Qf4A0t&v=X72EH2nE-H4&feature=youtu.be

 

أبطال فيلم دولارات 

 فيلم «دولارات دولارات» بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، هاله فاخر، راندا البحيرى، منه فضالى، محمود حافظ، محمد اوتاكا، حسن عبد الفتاح، طاهر أبو ليله، علاء مرسى، روان فؤاد، إبراهيم المصرى، سمسم شهاب، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبرام سمير، وقصة سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى.

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