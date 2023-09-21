الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء صلاة الجنازة على والدة دينا الشربيني.. والجثمان يتجه لمقابرة الأسرة

دينا
دينا

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة الفنان دينا الشربيني، من مسجد المشير طنطاوي بتواجد عدد محدود من نجوم الفن، وتتجه اسرة الراحلة الى مقابر العائلة بالوفاء والامل بمنطقة مدينة نصر.

ووسط حضور عدد كبير من الفنانيين شيعت جنازة والدة الشربيني، كان أبرزهم أحمد السعدني وعمر السعيد وغادة عادل، مجدي بدر.

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دينا الشربيتي تعلن ميعاد دفن والدتها
 

كانت أعلنت دينا الشربيني، أمس، وفاة والدتها، وذلك بعد رحيل والدها بـ 5 أشهر.

وكتبت دينا الشربيني على حسابها الرسمي بإنستجرام، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

تفاصيل رحيل والد دينا الشربيني 

 ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضي.

وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ريهام عبدالغفور تكشف تفاصيل جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني 

وكانت قد كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، وكلا من ريهام المندوه و نشوى المندوه و يوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”. 

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