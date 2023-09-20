الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. أوس أوس يحل ضيفًا على "الراديو بيضحك" عبر 9090

اوس اوس
اوس اوس

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، فى برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، في حلقة خاصة تذاع غدًا الخميس الساعة 6 مساءً.

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ويتناول اللقاء، نجاحات "أوس أوس" الفنية مؤخرا، خاصة النجاح الكبير الذي حققته أغنية "سطلانة" من فيلم "بعد الشر" وشارك فى بطولة الفيلم بيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تفاصيل لقاء اوس اوس على 9090

ويتحدث خلال اللقاء عن صداقته بالفنان أحمد فهمي، وكواليس المقالب التي يدبرها له بالتعاون مع زوجته هنا الزاهد، ونجاح فيلمهم الأخير "مستر إكس". 

إلى جانب حديثه عن نجاح مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي. 

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عدد كبير من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية، ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً.

https://www.instagram.com/p/CxaVMFeMG0n/?hl=ar

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