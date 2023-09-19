الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ 8 لمهرجان شرم الشيخ المسرحي

محمد عادل
محمد عادل

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، بالمركز الثقافي الإيطالي ، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني ، والمنتج هشام سليمان ، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل والفنانة الفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان .

txt

الأفلام المصرية المشاركة فى المهرجانات داخل مصر وخارجها

txt

عمر هلال مخرج "فوى فوى فوى" يعتذر للصحفيين: أنتم أصحاب الفضل

txt

أحمد العوضى يعد الجمهور بمفاجآت.. و"ينفصل" عن ياسمين عبدالعزيز فى رمضان 2024

txt

التفاصيل الكاملة لتحضيرات مسلسل "شمس الزناتى" بطولة عمر متولى

txt

عروض نادى سينما المرأة للمركز القومى للسينما بالهناجر (صور)

txt

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة إسلام إبراهيم

txt

بينها "نسمة محجوب ورامي صبري".. تعرف على أبرز الحفلات الغنائية الفترة المقبلة

txt

الموت يفجع الفنان إسلام إبراهيم

txt

"السينمائيين" تنعى أشرف مصيلحى.. وهذا ما طالبت به الجمهور

txt

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

ضيف شرف

وقال المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني : أعبر عن سعادتي وفخري عن اختيار إيطاليا دولة ضيف شرف المهرجان، وأشكر مؤسس المهرجان مازن الغرباوي و دكتورتنا العظيمة سميرة محسن، وكما رأينا في الفيلم الذي عرض بداية المؤتمر عروض إيطاليا التي شاركت خلال الدورات السابقة، فقد شاركت إيطاليا بالمهرجان منذ أول دورة، وحصلت علي العديد من الجوائز ، كان آخرها الدورة الماضية ، وفكرة إختيار إيطاليا هذا العام لتكون ضيف شرف المهرجان هو شرف لنا ، هذا الأمر الذي يخلد الفن الإيطالي في مصر ، ونحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين .  

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ومن جانبه قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال كلمته : في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لمعالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نڤين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، علي دعمهم الدائم والمستمر لإقامة الدورة الثامنة من المهرجان ، واليوم خلال المؤتمر الصحفي نحن بصدد الإعلان عن  دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

وأضاف : دعوني أعلن عن سعادتنا بإعلان الجمهورية الإيطالية كدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهو نابع عن تقديرنا للفن الإيطالي، ونظرًا لأهمية المسرح الإيطالي واتصاله العميق بالمسرح المصري والعربي منذ تأسيسه وتعزيرًا للروابط التاريخية بين المسرحيين المصريين والإيطاليين

وكانت المشاركة الإيطالية مميزة عبر فعاليات المهرجان المختلفة من عروض وورش فنية، ودعوني هنا أذكر بعضًا من هذه المشاركات التي نعتز بها، ومنها:عرض صراع الأرض المقدسة فى الدورة الأولى، عرض المزرعة فى الدورة الثانية، عرض وهم فى الدورة الرابعة، عرض الزهور الأخيرة فى الدورة السادسة، عرض سوفت رينز فى الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا ندوة ديڤيد سكالمانى والاحتفاء بالمسرح الايطالي.

وسنحتفل بدولة إيطاليا خلال الدورة الثامنة من المهرجان من خلال إستضافة عرضين مسرحيين بمسابقة العروض الكبرى ، كما سيتم عمل ندوة للاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه ، و ستشارك دولة إيطاليا في اللقاء المهني لرؤساء المهرجانات .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مواد متعلقة

الأفلام المصرية المشاركة فى المهرجانات داخل مصر وخارجها

عمر هلال مخرج "فوى فوى فوى" يعتذر للصحفيين: أنتم أصحاب الفضل

أحمد العوضى يعد الجمهور بمفاجآت.. و"ينفصل" عن ياسمين عبدالعزيز فى رمضان 2024

التفاصيل الكاملة لتحضيرات مسلسل "شمس الزناتى" بطولة عمر متولى

عروض نادى سينما المرأة للمركز القومى للسينما بالهناجر (صور)

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة إسلام إبراهيم

بينها "نسمة محجوب ورامي صبري".. تعرف على أبرز الحفلات الغنائية الفترة المقبلة

الموت يفجع الفنان إسلام إبراهيم

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أشرف زكى يحكى أصعب لحظات أشرف مصيلحى: "عانى كثيرًا"

الزمالك يحسم موقف زيزو من المشاركة فى مباراة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟