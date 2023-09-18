موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة إسلام إبراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم عن موعد ومكان دفن جثمان والدته التي توفيت منذ ساعات قليلة، عقب صراع طويل مع المرض .

مكان دفن جثمان والدة إسلام إبراهيم

وكتب إسلام عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلًا :"صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط" .

تفاصيل وفاة والدة إسلام إبراهيم

وكانت قد توفيت منذ قليل والدة الفنان إسلام إبراهيم، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكتب إسلام، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلًا: "أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي)".

وتعرضت والدة الفنان إسلام إبراهيم، اليوم، لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وشارك "إسلام" منشورًا له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مطالبًا بالدعاء لوالدته: "أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء، الدعاء يغير الأقدار".