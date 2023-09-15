في ذكرى ميلاده.. تفاصيل العلاقة الفنية بين إسماعيل ياسين وابن الليل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين صاحب الرحلة الفنية الطويلة، التي قدم خلالها مئات الأعمال الفنية ما بين الأغاني الكوميدية والأعمال المتنوعة بكل أشكالها سينما ومسرح.

نجاح إسماعيل ياسين، لم يكن على مستوى التمثيل فقط، فقط اشتهر بالغناء بالطريقة التي عرفت بـ"المنولجست" وهو ما تفوق به إسماعيل ياسين الذي تربى على أغاني الموسيقار محمد عبدالوهاب، ليحاول أن يقدم فنًا أخر بخلاف ما يقدمه الموسيقار الكبير، حيث قدم أعمالا غنائية عديدة سواء في أعماله السينمائية أو خارجها.

تعاون كبير بين إسماعيل ياسين والمؤلف ابن الليل

واشتهر إسماعيل ياسين بعدد كبير من الأعمال الغنائية التي قدمها وعاشت على مر العصور ومن ضمنها كلا من..

“سكر” للمؤلف محمود وهي من الحان الكمشوشى إسماعيل صديق، مونولوج “ارتحت يا باشا” للمؤلف بيرم التونسي والملحن عزت الجاهلي، أنا أنا لحيرم الغمراوي وأحمد صدقي ومونولوج صاحب السعادة لأبو السعود الإبياري وهو من قام بتلحينها.

بالإضافة إلى مونو “ولع...ولع لابن الليل وألحانه، فين وفين لابن الليل وعزت الجاهلي، مونولوج صد ورد لمحمود فهمي إبراهيم، حرب الحما لسعد عبد الرحيم والحانه، سخطة يا سخطة لابن الليل، الدنيا دي متعبة لابن الليل ومحمود الشريف وما تستعجبش لحسن الخولي والحانه، ومونولوج كل ما فوت ع البنك لمحمود فهمي وإبراهيم عزت الجاهلي، وياللي تمللي تحسد لابن الليل والحانه وغيرها.

من هو المؤلف ابن الليل

ملحن مصري اسمه الحقيقي محمد عثمان خليفة، لم يكمل تعليمه، وكتب عدد من المونولوجات للفنان إسماعيل يس، منها (لت وعجن، من أين لك هذا، الدنيا دي متعبة) وكتب أغنية (ودع هواك) للفنان محمد عبدالمطلب، كما اشترك في فيلم (شريك حياتي) بغناء وتلحين أغنية (عهد الحرية) و توفى في عام 1975.

نجاح إسماعيل ياسين في عالم المسرح

وقدّم للمسرح 60 مسرحية سجلت جميعها للتليفزيون ولكن أحد الموظفين بالتليفزيون المصري أخطأ وقام بمسحها جميعا، إلا فصلين من مسرحية «كل الرجالة كده» وفصل واحد من مسرحية أخرى، وإن كان من يرى أن ذلك المسح تم بشكل متعمد.