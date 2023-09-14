مشاريع مصر في القارة السمراء وحفل فشودة في "زووم إفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مذيعة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC" حلقة جديدة من قلب القارة السمراء، يوم غد الجمعة، تتضمن مواهب فنية وغنائية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار بين الدول الإفريقية.





تجري الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية, للحديث عن دور مصر تجاه القارة الإفريقية، وأبرز المشاريع المصرية في القارة السمراء، وفرص الاستثمار.

تفاصيل حلقة زووم إفريقيا حول القارة السمراء

عن الاقتصاد في القارة السمراء وتعزيز فرص الاستثمار، يسلط "زووم إفريقيا" الضوء على ندوة دور القطاع الخاص في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تم تنظيمها من قبل مجلس الأعمال الإفريقي، بحضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال.

من المعروف عن إفريقيا أنها قارة الفنون، حيث تجري سالي عاطف لقاء مع المطرب جيمس، من دولة جنوب السودان، للحديث عن الافريكا ميوزك، وكيفية احترافه الغناء السواحيلي والإفريقي، وعن فترة وجوده في مصر منذ 18 عاما.

يسلط البرنامج الضوء على حفل توزيع جوائز "فشودة" لأفضل أغنية لعام 2022 بجنوب السودان، والذي تم تنظيمها في القاهرة، بحضور الفنانة فيفيانا جيمس، وعدد من المطربين.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة 8 مساء.