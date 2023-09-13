الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى.. انطلاق أولى جلسات تصوير فيلم "الإسكندرانى" لـ أحمد العوضى

جانب من كواليس فيلم
جانب من كواليس فيلم “الإسكندراني”

بدأ المخرج خالد يوسف تصوير أحداث فيلمه الجديد الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

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واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

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قصة فيلم “الإسكندراني”  

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقيه تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنه الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى"، وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث، ويدخل فى عدة صراعات فى حياته.

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أبطال فيلم الإسكندراني 

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائى، خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل "اللى ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضى إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطرارى" و"عمهم".

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أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف أخمد العوضي إصابة أحمد العوضي إصابة العوضي

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