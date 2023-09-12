"الراديو 9090" يُطلق برنامج "كورة فى الـ90" مع إبراهيم عبدالجواد

أعلنت إذاعة "الراديو 9090" إطلاق أحدث برامجها بعنوان "كورة في الـ90" من تقديم الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، بداية من الإثنين المقبل.

البرنامج يسلط الضوء على أبرز محطات كرة القدم على الساحتين المحلية والعالمية، بطابع تحليلي تفاعلي مع الجمهور.

ويستضيف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في برنامجه خبراء ولاعبين ومحللين ونقاد، ويتيح للجمهور وعشاق كرة القدم المشاركة والحوار وإبداء الرأي في المناقشات التي يطرحها البرنامج.

تفاصيل عرض برنامج كورة فى الـ90

برنامج "كورة في الـ90" يبدأ بثه يوم الإثنين المقبل 18 سبتمبر، في تمام الساعة 2 ظهرا، ويذاع من الإثنين وحتى الخميس من كل أسبوع .