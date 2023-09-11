الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء مسابقة أحمد العوضي وإعلان الأسماء اليوم.. فما القصة؟

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أحدث الفنان احمد العوضي حالة تشويق كبيرة مليئة بالمنافسة، بين جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، بعدما  أعلن عن جائزة مالية كبيرة لمن يفوز من متابعيه، وسط حالة رواج كبيرة من قبل المتابعين .

موعد نتائج تحدي احمد العوضي 

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وخلال الساعات الجارية انتهت مسابقة احمد العوضي والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سيقوم باختيار أربع أشخاص من متابعيه وهم بالملايين في تحدي مميز وجريء من قبل العوضي .

تفاصيل الجائزة

وأعلن العوضي عن مسابقة مالية ضخمة للغاية لكل متابعيه على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وهى عبارة عن اختبار لمتابعيه حول أبرز وأشهر الجمل الحوارية لشخصية الخديوي وهي من مسلسل “اللي مالوش كبير” وشخصية الكومندا من مسلسل “ضرب نار” على أن تكون الجائزة 100 ألف جنيه توزع على 4 فائزين.

تفاصيل المسابقة

التحدي الحالي لـ أحمد العوضي لم يكن الأول من نوعه حيث ، فأعلن العوضي من قبل عن مسابقة لجمهوره من مسلسل «اللي ملوش كبير»، متوجها بتساؤل للمتابعين، مفاده يا ترى مين ضرب نار على الخديوي؟، وقال خلال حسابه على «فيس بوك»، فكر وجاوب على السؤال والإجابات الصحيحة هتدخل معانا سحب، والفائز هيكسب سلسلة الخديوي هدية، شاركونا يلا يا وحوش الكون.

أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف احمد العوضي وياسمين عبد العزيز احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مسلسل ضرب نار

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