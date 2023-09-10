الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

خلال الساعات الماضية أحدثت مسابقة أحمد العوضي ضجة على مواقع التواصل وموقع فيسبوك، وذلك بعد إعلانه عن مسابقة لأشهر جمل في مسلسلاته بجائزة مالية كبيرة.

وأعلن العوضي عن مسابقة مالية لكل متابعيه على صفحته الرسمية على فيسبوك والتي تتمثل في اختبار متابعيه عن أبرز وأشهر الجمل لشخصية الخديوي والكومندا على أن تكون الجائزة 100 ألف جنيه توزع على 4 فائزين.

ونشر العوضي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك:"جاية معايا النهاردة أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضيني بحبهم، هسأل سؤال هختار أربعة اجابتهم صح ويكسبوا 100 ألف جنيه كل واحد 25 الف".

وعن أسئلة المسابقة قال: "أشهر 3 كلمات للخديوي وأشهر كلمتين للكومندا، هلم الورق بعد بكرة وهختار أربعة عشوائي عالعهد دايمًا أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان".

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الجمل الشهيرة لكل من شخصيتي الخديو والكومندا الذي قام بهما أحمد العوضي في المواسم الرمضانية السابقة.

وأدى العوضي دور البطولة في مسلسل ضرب نار في الموسم الرمضاني 2023، وكان آخر أعماله، حيث دارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يُدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر.

وانتهت أحداث المسلسل بإعدام الكوماندا، الذي جسد شخصيته أحمد العوضي، وقتل مهرة، التي قامت ياسمين عبد العزيز بتجسيد دورها.

نستعرض أبرز جمل شخصية الكوماندا في مسلسل “ضرب نار” رمضان 2023:

إن بات الحق مات. أحلى ع أحلى . كل واحد شبه اللي بيصاحبه وأنا اخترت الصقر صاحبي . اللي يقابل التاني حلال على التاني. احنا صعايدة عشنا شقيانين وهنموت أبطال.

ونستعرض أبرز جمل شخصية الخديو في مسلسل “اللي مالوش كبير”

أما عن شخصية الخديو التي قام بها أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير فقد أحدثت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل حيث يستأجر "الخديوي" الأشخاص للانتقام من آخرين بالعنف.

مثل هذه الشخصيات لديها قاموسها الخاص في التعامل ولكل جملة معناها وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" أشهر 6 جمل ف قاموس الخديو.