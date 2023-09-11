الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بشرى بعد انتقاد طارق الشناوى لـ"أولاد حريم كريم": "مفكرتش ألومه ولا أعاتبه"

بشرى
بشرى

علَّقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم "أولاد حريم كريم" الذي قامت بإنتاجه مؤخرًا، والذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى قمر

وقالت بشرى خلال لقائها في أحد البرامج الحوارية: "الفيلم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، وكانت الكواليس مع المخرج علي إدريس جميلة، واسألوا الشباب الجديد الذين عملوا مع فنانين ذوي خبرة إذا شعروا بالألفة أم لا، فالناس مستغربة من حالة الحب الموجودة في العمل، وهذا قليل مقارنة بما يحدث في صناعة الفن لدينا".

 

خلافات حريم كريم وطارق الشناوى


واستكملت بشرى حديثها عن انتقاد طارق الشناوي للفيلم، قائلة: «في بعض النقاد، آراؤهم انطباعية وليست تحليلية بشكل علمي، مما يجعل الناس يشعرون بأنهم لم يروا الفيلم على الإطلاق، وأنهم يتحدثون عن شخص واحد فقط، والحمد لله ردود الفعل من الجمهور كانت إيجابية للغاية، ولم يكن هناك أي صوت يعلو فوق صوت الجمهور. فالفيلم هو فيلم جماهيري وليس فيلمًا مهرجانيًا، ولا يجب أن يكون التقييم النقدي بهذه الطريقة. يجب على الناقد تحليل الفيلم بشكل كامل وعدم التركيز على شخص واحد، فهناك أشخاص آخرون يعملون خلف الكاميرا ويستحقون الثناء».

بشرى لطارق الشناوى: مش عايزاه يمدح فى ولا فى الفيلم

وأضافت بشرى: «أنا لست مهتمة بأن يمدح طارق الشناوي لي أو للفيلم، فأنا أؤمن بمبدأ سيري يا نورماندي في الحياة، وهو أنه مهما حدث، فإنه لا يجب أن نخسر الصداقة، فطارق زميل لي في كثير من لجان التحكيم، ولكني لست بحاجة إلى مدحه».

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وتطرق حديث بشرى إلى مهرجان الجونة الذي كانت ترأسه لسنوات، فقد قالت: «الناس كانت تقول بشرى مبتعزمناش ليه؟».

وأضافت: "يعني مهرجان الجونة بيت أبويا، مش بشتغل فيه، ولا طارق الشناوي عمره انتقدني وأنا رئيسة، وأعتقد أن أي شخص يمكنه الحديث عن أي شيء طوال الوقت".

طارق الشناوي اولاد حريم كريم بشرى الناقد الفني طارق الشناوي الشناوي خلافات حريم كريم وطارق الشناوي

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