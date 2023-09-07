الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أزمات مصطفى قمر وطارق الشناوى قبل "أولاد حريم كريم"

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أثارت أزمة الناقد الفني طارق الشناوي والفنان مصطفى قمر ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد تبادل السباب والشتائم بين الطرفين بسبب انتقاد الأول لفيلم “أولاد حريم كريم”، مما جعلهما يتصدران ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

بداية انتقاد طارق الشناوى لمصطفى قمر

بدأت الأزمة، أمس، بعدما انتقد طارق الشناوي فيلم “أولاد حريم كريم” بحدة شديدة، فعلق عليه خلال تصريحات تليفزيونية قائلًا: “فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام والأعمال الفنية، والفيلم اتعمل بطريقة فيها تراجع، وملوش علاقة لا بالجزء الأول ولا بفن السينما اللي بنعيشه دلوقتي.. ومصطفى قمر مشكلته إنه عايش على الزمن القديم”.

أزمة قديمة بين مصطفى قمر وطارق الشناوي

وأثار انتقاد طارق الشناوي غضب مصطفى قمر، خاصة أنها لم تكن الأزمة الأولى بينهما فسبق وحدثت مشادة كلامية بينهما منذ أربعة أعوام عن فيلم “قهوة بورصة مصر”، وكانت أزمة كبيرة بينهما وتبادلا الاتهامات بالشتائم، خلال لقاءات تليفزيونية، فاتهمه مصطفى قمر بأنه يقلل من قيمة الفن بانتقاداته، بينما وجه طارق الشناوي اتهامًا للآخر بالفشل.

وحرص مصطفى قمر بالرد على طارق الشناوي، فشارك منشورًا له عبر "إنستجرام"،  “هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا.. وما تتكلمش عليا عشان متتهزأش.. طيب انت اللي جبته لنفسك، عموما ياللي اسمك طارق.. انت كاتب كلام أهبل.. يدل للمرة المليون إنك ما شفتش الفيلم.. وعموما اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم.. اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني”.

وفي النهاية وجه مصطفى قمر رسالة غامضة إلى الشناوي قائلًا “فكرني كده شغلتك إيه؟؟.. هى من أربع حروف بيتهيألي”، لينهي حديثه الغاضب الموجه إلى الناقد طارق الشناوي، وانهالت التعليقات من قبل الجمهور الذي غضب من انتقاد الأخير اللاذع، كما حرص عدد من النجوم على لوم طارق الشناوي بسبب انتقاده.

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