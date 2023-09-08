محمد الباز: رد مصطفى قمر على طارق الشناوى شوّه صورته لدى جمهوره

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الناقد الفني طارق الشناوي، عندما شاهد الجزء الثاني من فيلم "أولاد حريم كريم"، عبر عن رأيه فيه.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الجزء الأول من فيلم "حريم كريم"، كان مبهجًا ولطيفًا والناس تعلقت به وبأغانيه وبعد سنين فكروا في عمل جزء ثانٍ، وأرى أن هذا إفلاس لعدم وجود مواضيع، مشيرًا إلى أن طارق الشناوي قال إن الفيلم فيه تراجع وليست له علاقة بالسينما حاليًا أو بالجزء القديم ومصطفى قمر يعيش على الزمن القديم.

وتابع أن مصطفى قمر رد على طارق الشناوي قائلًا: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا.. وما تتكلمش عليا عشان متتهزأش.. طيب إنت اللي جبته لنفسك، عموما ياللي اسمك طارق.. إنت كاتب كلام أهبل.. يدل للمرة المليون إنك ما شفتش الفيلم.. وعمومًا اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم.. اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني، فكرني كده شغلتك إيه؟.. هي من أربع حروف بيتهيألي".

وأكد أن الكثير من الناس تشككوا في أن مصطفى قمر هو من كتب المنشور، وذلك لأنه رقيق ومن كتب هذا المنشور بلطجي وفتح المطواة وشوه وجه طارق الشناوي، مشيرًا إلى أنه يرى أن ما كتبه مصطفى قمر يستوجب محاكمته بالسب والقذف ويستوجب الاعتذار.

وتابع الباز، أن كلام مصطفى قمر يشوه صورته لدينا وأنه يقف مع طارق الشناوي، تمامًا لأنه يمارس دوره لأنه واحد من الصحفيين المصريين التُّقال، مؤكدًا أنه يختلف معه في الكثير ويرفض بعض كتاباته وهو يعرف ذلك.

وأكمل: "أنا مع إن مصطفى قمر يرد ويقول للشناوي إن الجمهور هو من سيرد وهي مدرسة ابتكرها الفنان عادل إمام عندما يتحدثون عن عمل له يقول: شباك التذاكر من يرد".