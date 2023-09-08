الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: رد مصطفى قمر على طارق الشناوى شوّه صورته لدى جمهوره

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الناقد الفني طارق الشناوي، عندما شاهد الجزء الثاني من فيلم "أولاد حريم كريم"، عبر عن رأيه فيه.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الجزء الأول من فيلم "حريم كريم"، كان مبهجًا ولطيفًا والناس تعلقت به وبأغانيه وبعد سنين فكروا في عمل جزء ثانٍ، وأرى أن هذا إفلاس لعدم وجود مواضيع، مشيرًا إلى أن طارق الشناوي قال إن الفيلم فيه تراجع وليست له علاقة بالسينما حاليًا أو بالجزء القديم ومصطفى قمر يعيش على الزمن القديم. 

وتابع أن مصطفى قمر رد على طارق الشناوي قائلًا: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلًا.. وما تتكلمش عليا عشان متتهزأش.. طيب إنت اللي جبته لنفسك، عموما ياللي اسمك طارق.. إنت كاتب كلام أهبل.. يدل للمرة المليون إنك ما شفتش الفيلم.. وعمومًا اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم.. اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني، فكرني كده شغلتك إيه؟.. هي من أربع حروف بيتهيألي".

وأكد أن الكثير من الناس تشككوا في أن مصطفى قمر هو من كتب المنشور، وذلك لأنه رقيق ومن كتب هذا المنشور بلطجي وفتح المطواة وشوه وجه طارق الشناوي، مشيرًا إلى أنه يرى أن ما كتبه مصطفى قمر يستوجب محاكمته بالسب والقذف ويستوجب الاعتذار.

وتابع الباز، أن كلام مصطفى قمر يشوه صورته لدينا وأنه يقف مع طارق الشناوي، تمامًا لأنه يمارس دوره لأنه واحد من الصحفيين المصريين التُّقال، مؤكدًا أنه يختلف معه في الكثير ويرفض بعض كتاباته وهو يعرف ذلك.

وأكمل: "أنا مع إن مصطفى قمر يرد ويقول للشناوي إن الجمهور هو من سيرد وهي مدرسة ابتكرها الفنان عادل إمام عندما يتحدثون عن عمل له يقول: شباك التذاكر من يرد". 

محمد الباز طارق الشناوي مصطفى قمر يشوه صورته عادل امام فيلم أولاد حريم كريم

مواد متعلقة

أزمات مصطفى قمر وطارق الشناوى قبل "أولاد حريم كريم"

طارق الشناوى: متابعو مهرجان العلمين ملايين من القنوات وآلاف أمام المسرح

طارق الشناوى لـ"الدستور": العلمين مدينة ساحرة.. ومجهود جبار للمتحدة

"أولاد حريم كريم" لـ مصطفى قمر يقترب من مليونه الثانى خلال 3 أيام

الأكثر قراءة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

الطاهرى يوضح سبب عدم رواية قصة أشرف مروان من الجانب المصرى

محمد الباز: رد مصطفى قمر على طارق الشناوى شوّه صورته لدى جمهوره

تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

"سيماغلوتايد".. أمل جديد لمرضى السكرى من النوع الأول

تطورات حادث تحطم طائرة فى الإمارات.. من هو الطيار المصرى كريم كامل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمى الإسرائيلى فى جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين