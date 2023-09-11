الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الأوبرا يغنون لحليم على المسرح الكبير

عبدالحليم
عبدالحليم

مجموعة مختارة مع اعمال العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ يتغنى بها نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى خلال الامسية المقامة فى الثامنة والنصف مساء الخميس 14 سبتمبر على المسرح الكبير منها حاجة غريبة، لحن الوفاء، يا مالكاً قلبى، جانا الهوى، أى دمعة حزن وغيرها .. أداء محمد الطوخي، أحمد عفت، حسام حسن، محمد حسن، سمية وجدى ونهى حافظ .

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وعبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929 ، قدم اولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى 

عبد الحليم حافظ الأوبرا محمد الطوخي أحمد عفت حسام حسن

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