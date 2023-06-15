صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفل بذكرى ميلاد العندليب الأسمر الاثنين

تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعالياتها للاحتفال بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ويعقد صالون اوبرا دمنهور الثقافي لقاء يستضيف الموسيقار إبراهيم نصير ويديره الشاعر احمد يحيي تحت إشراف الفنان امين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء الاثنين 19 يونيو بمسرح اوبرا دمنهور .

ويدور الحوار حول مشوار حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأهم محطاته الفنية واعماله الخالدة التي تعاون خلالها مع كبار الملحنين والشعراء .

والفنان عبد الحليم حافظ هو أحد رموز الغناء العربي والمصري، اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929 ، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهر.

تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأوبوا ، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة.

قدم أولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر.

تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل ، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربي.