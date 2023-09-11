«الراديو 9090» يطلق برنامج «رسالة وطن» لـ أحمد الخطيب
يستعد الراديو 9090 لإطلاق أحدث برامجه الاذاعية بعنوان "رسالة وطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل خميس من كل اسبوع لمدة ساعتين من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرًا.
برنامج “رسالة وطن” سياسي اقتصادي اجتماعي يرسم بالأرقام والمعلومات صورة واضحة لكل ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية من مشروعات عملاقة في كل مكان وفي كافة المجالات .
ويشرح البرنامج خريطة المشروعات والمبادرات واثرها المباشر علي حياة المصريين مع تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة الخاصة بمفهوم التنمية وشرح موسع ومباشر للمستمتع "كنا فين وبقينا فين" .
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفترة الماضية تعيين الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيسًا لقطاع التراث والثقافة.