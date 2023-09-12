أشرف زكى: "المتحدة" أضافت ضوابط للدراما وتعاونت مع المنتجين دون فرض سياسات احتكارية

عبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النهوض بالدراما المصرية خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع عدد من الضوابط التي تحسن حال الدراما التليفزيونية لسنوات قادمة.

نقيب الفنانين أشرف زكى يؤكد نجاح منظومة الشركة المتحدة

وأشاد نقيب الفنانين في تصريح لـ"الدستور" بالدور المحوري الذي تقوم به الشركة المتحدة والارتقاء بحال وشكل الصناعة المصرية على كافة المستويات، حيث تحسن وتعدل من الشكل العام للأعمال المعروضة وتظهر حالة رواج كبيرة تؤكد استقرار الأوضاع الفنية في مصر في ظل تصورات محسوبة من قبل القائمين على الصناعة.

وأكد أشرف زكي أهمية ودور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال: "الشركة المتحدة تعاونت مع المنتجين دون فرض أي سياسات احتكارية، وهذا فكر جديد ومتنوع يُحسب للمتحدة في سوق الدراما، وهو ما يظهر نتائج إيجابية يراها المشاهد في الأعمال وكذلك المشاركون في الصناعة".

الشركة المتحدة تنوع من شكل الأعمال المعروضة للجمهور

وقال زكي: “الشركة المتحدة اختارت عناصر من الأعمال المعروضة للجمهور وجعلت الجميع يشارك فيها بأشكال درامية وأعمال متنوعة وناجحة، والدليل على ذلك هو عدد الأعمال التي عرضت في شهر رمضان السابق وقبله، حتى رمضان المقبل، فالجميع يعمل الآن بطريقة احترافية وفي وجود قواعد يسير عليها الجميع بشكل ممنهج وجيد للغاية”.

وعن الاجتماع الجاري مع الشركة المتحدة، قال إن اجتماع الشركة المتحدة كان في غاية الأهمية، وأن مؤشرات الاجتماع إيجابية للنهوض بالمهنة والمحافظة على الريادة المصرية وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة.

واختتم: “أعتقد أن هناك حالة توافق شديدة بين كل الأطراف على نجاح المنظومة الفنية في مصر، والقادم سيكون أفضل بكثير”.