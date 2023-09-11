الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المهن التمثيلية" تشكر "المتحدة" على رعايتها لاجتماع اتحاد المنتجين والنقابات

أشرف زكي
أشرف زكي

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رعايتها لاجتماع اتحاد المنتجين والنقابات، مؤكدًا أن المؤشرات التي خرجنا بها من اجتماع اليوم إيجابية جدا.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، إن ملف الدراما المصرية وتلك المهنة على مائدة الحوار، والمبدع المصري بكل أشكاله له الأولوية والاهتمام.

أشرف زكي: هدفنا الوصول بالفن المصري إلى أعظم مكانة والحفاظ على الريادة المصرية

وأضاف: نحن في مرحلة نضع من خلالها دستور جديد ومعايير جديدة لهذه المهنة، والهدف هو الوصول بمهنتنا إلى أعظم مكانة والحفاظ على الريادة المصرية، ومصر في الدراما عمرها 60 عاما، وهذا يحملنا مسئولية.

وأكد، أن هناك اجتماعا آخر الأسبوع المقبل، وستكون هناك سلسلة مع الاجتماعات مع كافة صناع الدراما للوصول إلى الأمثل بما يحقق الحفاظ على الريادة المصرية.

المتحدة أشرف زكي اجتماع اتحاد المنتجين والنقابات cbc المهن التمثيلية

الأكثر قراءة

الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية