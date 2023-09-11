أشرف زكى: "المتحدة" ستعتمد نتائج وتوصيات اجتماع اتحاد المنتجين والنقابات

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن اجتماع اتحاد المنتجين والنقابات في غاية الأهمية، وهناك مؤشرات إيجابية للنهوض بالمهنة والمحافظة على الريادة المصرية، وحل مشاكل العاملين في المهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc: "خرجنا بنتائج جيدة، والمؤشرات تسير في الطريق السليم، وسنعلنها عند الانتهاء من الاجتماعات الأسبوع المقبل".

ولفت إلى أنهم وضعوا على طاولة النقاش كل مشاكل الصناعة، بحثًا عن علاج دائم، وليس علاجًا مؤقتًا أو بنجًا موضعيًا، بل دستور جديد، والاحتفاظ بالريادة على مدار 60 سنة دراما، مردفًا: "وضعنا كل المعوقات أمامنا، وكل ما يمكن أن يخدم صناع المهنة، ونضع تصور بمعايير إيجابية لصناع الدراما في مصر".

أشرف زكي: نتائج اجتماع اتحاد المنتجين والنقابات سيدخل حيز التنفيذ بمجرد إعلانها

وأوضح أن الاجتماع ناقش مضمون الصناعة، وكيف نقدم مواضيع تليق بمصر، وأعمال فنية تليق بمصر، وتضافر العناصر للنهوض بالصناعة، مؤكدًا أن اتحاد المنتجين مستجيب جدًا، والشركة المتحدة قالت "سنعتمد ما تتفقوا عليه، والأسبوع القادم ننتهي من الاجتماعات، وندخل في حيز التنفيذ".