الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريمون مقار: الشركة المتحدة دورها كبير فى الحفاظ على صناعة الدراما

المنتج ريمون مقار
المنتج ريمون مقار

قال المنتج ريمون مقار، إن الاجتماع مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نتج عنه أفكار كثيرة، لأن الهدف من الاجتماع هو تطوير الصناعة ككل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن وجهات النظر متقاربة وكلها في مصلحة الصناعة، والشركة المتحدة قدمت رعاية للحوار والذي كان إيجابيًا بشكل كبير، مؤكدًا أن دور الشركة المتحدة كبير وهذا ليس من باب المجاملة ولكنه حقيقة.

"المتحدة" هي المنوطة باستمرار الصناعة 

وتابع، أن "المتحدة"، هي المنوطة باستمرار الصناعة ويوجد طلبات مشروعة للاتحاد ليس لديه اختلاف عليها ونقاط أخرى نتوصل فيها لحلول، مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلت من اتحاد المنتجين تخص دراسة بعض الاقتراحات، ومنها تسليم 30 حلقة قبل التصوير حتى يكون العمل واضحًا وكل النقاط المطروحة تهدف للاستمرارية.

ريمون مقار الشركة المتحدة استمرار الصناعة دور الشركة المتحدة كبير اتحاد المنتجين المهن التمثيلية

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