"أبو": الشركة المتحدة قدمت في مهرجان العلمين شيئًا نفتخر به

قال المطرب أبو، إن مدينة العلمين كانت فوق الوصف من التجهيزات والمسرح والإنتاج، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت شيئًا نفتخر به.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه أول مرة يزور مدينة العلمين وفوجئ بالتطور والمباني فيها، وكان يقول لأصحابه إنه يشعر أنه في مكان آخر، مؤكدًا أن أول شيء شاهده في مهرجان العلمين كان مهرجان الدراما، والذي وصفه بأنه يدعو للفخر ويمثل قوة مصر الناعمة.

الساحل الشمالي ما بعد العلمين مختلف تمامًا عما قبل العلمين

وتابع، أنه عندما تواصلت معه الشركة المتحدة لتقديم الحفل انبهر من جمال العلمين، وكانت تجربة رائعة له، مؤكدًا أن الساحل الشمالي ما بعد العلمين مختلف تمامًا عن ما قبل العلمين والحفلات التي أحياها كانت 30% شباب مصري و70% من كل مكان بالعالم.