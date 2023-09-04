الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد خليل يكشف تأثير مهرجان العلمين على النشاط السياحي والاستثماري

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال محمد خليل، نائب رئيس مدينة العلمين، إن  مهرجان العالم علمين، حقق نجاحًا باهرًا فاق كل التوقعات ووضع العلمين على مؤشرات السياحة العالمية، مؤكدًا أن نسبة الاشغال كانت 100% طوال المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن نوع الزائرين في الساحل الشمالي، كان يغلب عليها السياحة الداخلية وقليل من السياح العرب، ولكن هذا العام زادت نسبة كبيرة من السياحة العربية والعالمية والمهرجان لفت انتباه الناس لمدينة العلمين بشكل كبير.

زيادة نسب الاستثمارات في العلمين

وأكد أن نسب الاستثمار زادت بشكل كبير وأكبر المستثمرين العرب نشروا صورهم وهم في العلمين والأسبوع الماضي السفير الكوري أطلع على الاستثمارات الموجودة واليوم كان يوجد مجموعة من المستثمرين الإيطالين ليروا المشاريع الاستثمارية مع تصوير المدينة والترويج لها في الإعلام لديهم.

حمد خليل مهرجان العالم علمين مؤشرات السياحة العالمية الساحل الشمالى الاستثمارات السفير الكوري المشاريع الاستثمارية

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