الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الألعاب النارية تضىء مدينة العلمين فى حفل ختام مهرجان "العالم علمين"

حفل ختام مهرجان العلمين
حفل ختام مهرجان العلمين

أطلقت العديد من الألعاب النارية  المختلفة في سماء مدينة العلمين الجديدة، للاحتفال باختتام مهرجان العالم عالمين، بالإضافة لعرض للنافورة الراقصة.

كما عبر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته بالألعاب النارية وتنظيمها قائلًا على المسرح "تحيا مصر".

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجودة تنظيمها للمهرجان، وكذلك لتبرعها بريع المهرجان لمبادرة "حياة كريمة".

حفل فرقة شارموفرز

وقدم خلال الحفل فرقة  "شارموفرز"، التي تأسست عام 2012، وحققت شهرة كبيرة وبدأت كبيرة ولها جمهور كبير من الأعمار المختلفة والتي بدأت الحفل بأغنية "حزينة".

مهرجان العالم عالمين لعرض للنافورة الراقصة الالعاب النارية مدينة العلمين شريف مدكور حفل فرقة شارموفرز

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