الألعاب النارية تضىء مدينة العلمين فى حفل ختام مهرجان "العالم علمين"

أطلقت العديد من الألعاب النارية المختلفة في سماء مدينة العلمين الجديدة، للاحتفال باختتام مهرجان العالم عالمين، بالإضافة لعرض للنافورة الراقصة.

كما عبر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته بالألعاب النارية وتنظيمها قائلًا على المسرح "تحيا مصر".

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجودة تنظيمها للمهرجان، وكذلك لتبرعها بريع المهرجان لمبادرة "حياة كريمة".

حفل فرقة شارموفرز

وقدم خلال الحفل فرقة "شارموفرز"، التي تأسست عام 2012، وحققت شهرة كبيرة وبدأت كبيرة ولها جمهور كبير من الأعمار المختلفة والتي بدأت الحفل بأغنية "حزينة".