"العميل صفر" يتصدر إيرادات ليلة الإثنين

استمر صراع شباك التذاكر اليومي بحالة منافسة شديدة بين فيلمي “العميل صفر” و “وش في وش”، حيث اقترب العمليين من بعضهما في أيراد ليلة الإثنين.

العميل صفر لأكرم حسني يتصدر إيرادات ليلة الإثنين

احتل فيلم "العميل صفر" إيرادات صدارة إيرادات السينما بـ578,806 جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني والفنانة أسماء أبو اليزيد، وتدور أحداثه حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن، الذي يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن وشخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة.

صراع شديد بين “وش في وش” و “العميل صفر”

ويأتي فيلم "وش في وش" في المركز الثاني بإيراد وصل إلى 513,172 جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد شاهين ويتناول قصة الزواج ومشاكله المختلفة.

صراع كبير بين “حريم كريم” و فيلم “بيت الروبي”

واحتل فيلم "أولاد حريم كريم" المرتبة الثالثة بإيراد وصل إلى 210,339 جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته كلاً من مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وبشرى ويتناول استكمال لقصة الجزء الأول من العمل بشكل كوميدي.

وجاء في المركز الرابع فيلم "بيت الروبي" بإيراد وصل إلى 125,702 جنيه، ويقدم فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكُّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز ونور وكريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد.

وحقق فيلم "مرعى البريمو" أمس 36,060 جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومصطفى أبو سريع، وإخراج سعيد حامد.