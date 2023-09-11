الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالأرقام.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائية أمس

أفلام دور العرض السينمائية
أفلام دور العرض السينمائية

تشهد دور العرض السينمائية في مصر انتعاشة كبيرة في موسم صيف 2023، والتي شهدت عرض أكثر من 15 فيلمًا سينمائيًا في سابقة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة. 

 

واستطاع عدد من الأفلام المنافسة بقوة على إيرادات شباك التذاكر المصري، بينما فشل البعض الآخر في تحقيق إيرادات جيدة. 

 

وحققت أفلام السينما مجتمعة، أمس الأحد، إيرادات بلغت 1.594.217 مليون جنيه. 

 

ونرصد، خلال هذا التقرير، إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الأحد. 

 

إيرادات الأفلام في السينما أمس

العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر أمس 597.925 جنيه، وهو من بطولة أكرم حسني وأسماء أبواليزيد وبيومي فؤاد وفيدرا ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل. 

 

 وش في وش

بينما حقق فيلم وش في وش إيرادات بلغت 501.486 جنيه، أمس، وهو من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وسامي مغاوري وأسماء جلال، وإخراج وليد الحلفاوى. 

 

أولاد حريم كريم

أما فيلم أولاد حريم كريم، فقد حقق 229.843 جنيه، وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، الذي عرض قبل 18 عامًا، وهو من بطولة مصطفى قمر وتيام مصطفى وعلا غانم وبسمة وخالد سرحان. 

 

بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي إيرادات بلغت 130.988 جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد. 

 

مرعي البريمو

فيما حقق فيلم مرعي البريمو، أمس، 39.317 جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومصطفى أبوسريع، وإخراج سعيد حامد. 

 

ع الزيرو

وجمع فيلم ع الزيرو 49.304 جنيه، وهو من بطولة محمد رمضان ونيللى كريم والطفل منذر مهران، وإخراج ماندو العدل. 

 

 شمس

وحقق فيلم شمس إيرادات 21.045 جنيه، وهو من بطولة محمود عبدالمغني وعمرو عبدالجليل. 

 

مستر إكس

وجمع فيلم مستر إكس لأحمد فهمي وهنا الزاهد، أمس، 18.721 جنيه.

 

 البعبع

وحقق فيلم البعبع لأمير كرارة وياسمين صبري 4.613 جنيه.

 

 تاج 

وجاء في المركز قبل الأخير في قائمة الإيرادات فيلم تاج لتامر حسني ودينا الشربيني بـ897 جنيهًا.

 

مندوب مبيعات 

فيما تذيل القائمة فيلم مندوب مبيعات محققًا 132 جنيهًا، وهو من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأيتن عامر. 

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