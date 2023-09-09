السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات شباك تذاكر السينمات أمس

سينما
سينما

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين عدد من الأفلام التي تم طرحها خلال موسم الصيف، الذي يتنافس فيه كبار نجوم السينما، وحققت الأفلام مجتمعة إيرادات أمس بلغت 3,216,409 مليون جنيه، وهي: "العميل صفر"، "شمس"، "وش في وش"، "مرعي البريمو"، "ع الزيرو"، "بيت الروبي"، "مستر إكس"، "البعبع"، "تاج"، "مندوب مبيعات"، "أولاد حريم كريم".

قائمة إيرادات شباك التذاكر 


- تصدر فيلم "العميل صفر" قائمة الإيرادات أمس بعد تحقيقه إيرادًا بلغ 1,295,109 جنيه.
- يأتي في المركز الثاني فيلم "وش في وش" لمحمد ممدوح وأمينة خليل وحقق 1,018,699 جنيه.
- واحتل فيلم "أولاد حريم كريم" المركز الثالث، بعد تحقيقه 475,808 جنيهًا.

فيلم "العميل صفر" من تأليف وائل عبد الله، وبطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

فيلم "وش في وش" من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

فيلم "أولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، وبطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

وجمع فيلم بيت الروبي أمس 225.334 الف جنيه ليحتل المركز الرابع في قائمة الإيرادات. 

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

وجاء في المركز الخامس فيلم "ع الزيرو" بعد تحقيقه 74.810 الف جنيها.

"ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران.

وفي المركز السادس جاء محمد هنيدي بفيلم "مرعي البريمو"، محققًا  إيرادات بلغت 67.468 الف جنيها.

"مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح
المركز السادس 

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"العميل صفر" و"وش فى وش" يتصدران إيرادات الأسبوع فى شباك التذاكر

وفي المركز السابع جاء فيلم "شمس"، وحقق أمس ايرادات قدرت ب40.350 الف جنيه.

"شمس" إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، علاء مرسي، خالد الصاوي، هدى الأتربي.

وأتى في المركز الثامن فيلم مستر  إكس" محققًا امس 27.369 الف جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "البعبع" والذي حقق 7.429 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

وفي المركز العاشر كان فيلم "تاج" محققا أمس الجمعة 1.050 جنيها.

"تاج" تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر.

وقبع في المركز الأخير  فيلم مندوب مبيعات، محققا أمس الجمعة إيرادات قدرت ب983 جنيها.

"مندوب مبيعات" تأليف وإخراج حامد صالح، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أيتن عامر، إسلام إبراهيم. 

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