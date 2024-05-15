فى ليلة الاحتفال بالليجا.. ريال مدريد يضرب ألافيس بخماسية

اكتسح ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني مساء الثلاثاء على ستاد “سانتياجو برنابيو”.

وواصل الريال الذي توج بلقب الليجا منذ جولتين، صدارته برصيد 93 نقطة، بينما وقع ألافيس في المركز الـ 11 بـ 42 نقطة.

وأحرز ثلاثية الريال جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي بالدقائق 10، 27 و45 من زمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل رابع وخامس أهداف فينيسيوس وأردا جولير بالدقائق 70 و81.

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، وجاء هذا التتويج بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.