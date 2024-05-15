الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى ليلة الاحتفال بالليجا.. ريال مدريد يضرب ألافيس بخماسية

ريال مدريد
ريال مدريد

اكتسح  ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني مساء الثلاثاء على ستاد “سانتياجو برنابيو”.

وواصل الريال الذي توج بلقب الليجا منذ جولتين، صدارته برصيد 93 نقطة، بينما وقع ألافيس في المركز الـ 11 بـ 42 نقطة.

وأحرز ثلاثية الريال جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي بالدقائق 10، 27 و45 من زمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل رابع وخامس أهداف فينيسيوس وأردا جولير بالدقائق 70 و81.

تشكيل ريال مدريد.. القوة الضاربة بقيادة كورتوا ضد ألافيس

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، وجاء هذا التتويج بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس ألافيس الدوري الاسباني الريال فينيسيوس

مواد متعلقة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على ألافيس بثلاثية نظيفة

الأكثر قراءة

عاجل.. مناورات خطيرة.. طائرات التحالف الدولى تخترق الأجواء السورية 8 مرات

عاجل.. إسرائيل تتوغل فى رفح ومعارك تحتدم شمالى غزة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى بورصة الدواجن

تظاهرة خارج البرلمان فى جورجيا عقب إقرار مشروع قانون بالتمويل الأجنبى

مانشستر سيتى يقترب من لقب الدورى الإنجليزى بفوز هام على توتنهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟