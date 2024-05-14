الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على ألافيس بثلاثية نظيفة

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم ريال مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بثلاثة أهداف نظيف خلال اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

أحرز ثلاثية الريال جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي بالدقائق 10، 27 و45 من زمن الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد.. القوة الضاربة بقيادة كورتوا ضد ألافيس

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ريال مدريد بطلًا لليجا للمرة الـ36 في تاريخه

ويأتي لقاء اليوم بين فريق ريال مدريد وضيفه ديبورتيفو ألافيس، في ظل احتفالات الجماهير بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، حيث تمكن الملكي من تحقيق البطولة وتأكيد سيطرته على قمة الليجا.

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، وجاء هذا التتويج بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.

ديبورتيفو ألافيس ألافيس بيلينجهام فينيسيوس فالفيردي

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تشكيل ريال مدريد.. القوة الضاربة بقيادة كورتوا ضد ألافيس

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