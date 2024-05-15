رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد المنطقة الصناعية الأولى وتفعيل قانون التصالح

أجرت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بمدينة السويس الجديدة؛ لمتابعة منع المخالفات، وتفقد الخدمات وأعمال النظافة والزراعة والتنمية شوارع وميادين عتاقة لتكثيف دور إدارات التنمية والزراعة والأمن والتشغيل والصيانة والكهرباء ومتابعة تفعيل قانون التصالح ومنع المخالفات.

وخلال الجولة وجهت المهندسة أسماء مخلوف، بجاهزية جميع المرافق وتوفير الخدمات للمصانع والشركات والحفاظ على شكل حضاري متميز للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة ومراقبة تطبيق قانون التصالح ومنع حدوث أي مخالفات.

ونوهت رئيس جهاز السويس الجديدة بأهمية متابعة أعمال الإدارات، لاسيما التي يتضمن عملها خدمات خارج أسوار الجهاز، مؤكداً على محاسبة المقصرين جنبا إلى جنب مع تحفيز المتميزين والعمل مستمر سواء داخل المكاتب أو خارج الأسوار من أجل هدف أسمى هو خدمة أفضل العملاء.

حل مشكلات القرى السياحية جنوب سوميد

كما ناقشت المهندسة أسماء مخلوف مسئولي القرى السياحية جنوب سوميد لعرض ملابسات ضخ وتغذية القرى بالمياه، وتوضيح بعض النقاط أبرزها التنسيق مع مصدر التغذية بالمياه (محطة تحلية العين السخنة بالهيئة الاقتصادية الجنوبية لقناة السويس).

واستعراضت رئيس جهاز السويس الجديدة احتياجات القرى المستقبلية من المياه وتطوير رافع مياه الـ800 مم المغذي للقرى السياحية.

وأكدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة على دعم القيادة السياسية للسياحة والاستثمار السياحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتوسع في تنفيذ محطات تحلية المياه ولاسيما للمناطق الساحلية، موضحاً أن أولى خطوات حل المشكلة هي الشفافية في العرض والمشاركة في الحل بل وتقديم حلول بديلة.

ونوهت بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة أعمال المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، ومشاركة العملاء في عرض وإيجاد الحلول، ما يؤكد التعاون لمزيد من العمل المثمر، وكذلك متابعة المناطق الصناعية وتوفير كافة الخدمات والمرافق والخدمات بها.

المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة

المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة

المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة

المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة