الثلاثاء 26 مارس 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز "السويس الجديدة" يتابع منظومة خط نقل المياه بالمنطقة الصناعية

جانب خلال الجولة
جانب خلال الجولة التفقدية

أجرت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، جولة ميدانية  يرافقها المهندس مصطفى محمد مصطفى مدير عام المرافق والتشغيل والصيانة بالجهاز، لمتابعة تنفيذ  الخط المياه الناقل قطر 900 مم ولاسيما الجزء  الجديد الذي تم إحلاله بطول 2400 متر حيث تصل التكلفة الاجمالية لخط المياه  بنحو 40 مليون جنيه.

 وذلك تنفيذا  لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة ومتابعة تنفيذ المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.

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التشديد على جاهزية الطلمبات وانتظام ضخ المياه وتحليل نسبة الكلور بها

وتابعت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، وصول المياه لجميع المصانع  والوقوف على كافة الضغوط وجاهزية غرف المحابس، كما تفقدت رافع مياه الـ900 مم المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حيث شددت على جاهزية الطلمبات وانتظام ضخ المياه وتحليل نسبة الكلور بها.

 انتهاء أعمال ربط خط المياه الجديد بالمنطقة


وأضافت المهندسة أسماء مخلوف رئيس الجهاز أن يأتي ذلك عقب انتهاء أعمال ربط خط المياه الجديد بالمنطقة والذي تابعته من خلال غرفة مواجهات الأزمات والكوارث حيث تم التعامل سريعا وتوفير المياه للعملاء، حيث تعد المياه شريان الحياة والجهاز لا يألو جهدا لانتظام ضخ المياه للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

إنشاء مرافق قوية تراعي مستقبل الاستثمار بالمناطق الصناعية

وأكدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن ذلك  يأتي ذلك ضمن دعم القيادة السياسية لإنشاء مرافق قوية تراعي مستقبل الاستثمار بالمناطق الصناعية، كلما كانت البنية التحتية قوية متطورة كلما زاد جذب الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمنطقة.

ونوهت المهندسة أسماء مخلوف، إلى تنفيذ توجيهات القيادة الساسية بالاهتمام بالمناطق الصناعية وحل كافة المشاكل والعقبات التى توجة المستثمرين لجعل مدينة السويس الجديدة أحدي المدن العمرانية الجاذبة الاستثمار 

 

 

 

 

الصناعية الخط المياه إحلاله السويس الجديدة

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