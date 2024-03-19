الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع تنفيذ عمارات "سكن لكل المصريين"

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والخدمات، وشبكة الري بالتنقيط، والسياج الشجري الممتد بطول ٧ كم لحماية المنطقة الصناعية بعتاقة.

وانتقلت المهندسة أسماء مخلوف، يرافقها المهندس باسم سمير، مدير إدارة الإسكان والمشروعات بالجهاز، في جولة ميدانية لمتابعة العمل بجميع قطاعات المدينة، والتي تضم تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة سكنية تخطت نسبة الإنجاز فيها ٧٨٪، وقطاع البنية التحتية الذي تخطت نسبة الإنجاز فيه بمرفق المياه 55٪، ومرفق الصرف ٨٣٪، والطرق ٨٠٪، وبالنسبة لتنفيذ شبكة الري فبلغت نسبة الإنجاز ٣٥٪، وفيما يتعلق بمحطة الصرف العاجلة طاقة ١٠٠٠م٣/يوم تم الحفر بالكامل والتسوية، وصب القواعد العادية بإجمالي نسبة تنفيذ ١٠٪، وفي الكهرباء بلغت نسبة الإنجاز لأعمال شبكة الإنارة نحو ٢٠٪.

كما تفقدت "مخلوف" ومرافقوها، منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة "سوق تجارية- حضانة- مدرسة"، حيث بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية ٩٧٪، وموقع تنفيذ الحضانة بلغت نسبة الإنجاز ٣٤٪، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي سعة ٣٣ فصلا ٤٥٪.

وشددت "مخلوف" على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة ودقة التنفيذ والإشراف على جميع القطاعات، والعمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدة أن السويس الجديدة تشهد نقلة نوعية حقيقية لتجسيد فكرة مدن الجيل الرابع التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان.

وأوضحت أن أعمال شبكة الري بالتنقيط والسياج الشجري جارٍ تنفيذهما بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة للحماية من الأتربة، حيث تخطت نسبة الإنجاز ٥٥٪.

وتفقدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أعمال الزراعة بالمدينة، حيث وجهت بضرورة التزام الشركة المشغلة بقص وتهذيب الأشجار والشجيرات، وصيانة المسطحات الخضراء والمحافظة عليها، وذلك من خلال المتابعة المستمرة.

المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة عمارات المبادرة والسياج الشجري اسماء مخلوف مدير إدارة الإسكان

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