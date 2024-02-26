الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

محصول الجوافة
محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-استكمال جمع كل النواشف خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
ثانيا: التسميد
أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 1.5ك سلفات نشادر + 1/2سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية:  1 لتر حامض نيتريك  للفدان + 1 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة:   2 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد  20 دقيقة ري بتسميد  10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

 


وفي حالة وجود أي خلل على الأشجار ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه يتم الري في الصباح الباكر أو آخر اليوم والري الفوري بعد سقوط الأمطار
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية


 1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والبق الدقيقي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومته كما سبق.


2-مكافحة حفارات ساق الخوخ وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء
3-مكافحة زبول اشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل 2جم / لتر ماء او الرش بالكوسيد بمعدل 2جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم / 100 لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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