الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البرقوق

محصول البرقوق
محصول البرقوق

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات 

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 

التسميد 

اشجار البرقوق التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

 برنامج الري 

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 
برنامج الري هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10ايام   
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

 برنامج المكافحة 

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5%   1.5  سم / لترماء، مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء، مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء ، مادة ناشرة
2-مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
3-رش البياض الدقيقي ومرض تقرح الافرع رش كوسيد 300جم /200لتر ماء، توبسين 120 جم/ 200لتر ماء 
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء
5- مكافحة تثقب اوراق البرقوق رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

مواد متعلقة

مصر ترحب باعتماد المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى ترشيح العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو

الانتخابات الأمريكية.. كيف يستعد المستثمرون للسباق الرئاسى؟

رئيس مجلس أمناء "بنها الأهلية": 225 متقدما لـ13 منصبا قياديا وأكاديميا بالجامعة

جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد تربية رياضية

تأجيل دعوى استبعاد عبدالحليم علام من منصب نقيب المحامين

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

مجلس الأهلى يجتمع لحسم ملف بديل العامرى فاروق

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 19فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين