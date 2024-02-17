الانتخابات الأمريكية.. كيف يستعد المستثمرون للسباق الرئاسى؟

في الخامس من نوفمبر المقبل، سينتخب الأمريكيون رئيسهم المقبل، ومن شبه المؤكد أن المرشحين الرئيسيين سيكونان هما نفس المرشحين في الانتخابات السابقة.

ولا يواجه جو بايدن، الرئيس الحالي، منافسة حقيقية على ترشيح الحزب الديمقراطي.

ولقد فاز سلفه في المنصب، دونالد ترامب، بالرئاسة الجمهورية، وستكون هذه أول انتخابات إعادة منذ ما يقرب من 70 عامًا. وبعد خسارته في عام 2020، حاول أنصار ترامب إلغاء النتيجة.

ويواجه اتهامات فيدرالية بشأن مشاركته المزعومة في هذا المخطط، بالإضافة إلى ثلاث قضايا جنائية أخرى.

لايحظيان بشعبية

كما تميزت رئاسة بايدن بارتفاع معدلات التضخم، وفواتير السياسة الصناعية الكبيرة، والاضطرابات في الخارج، في أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط، كما ان كلا الرجلين لا يحظىان بشعبية، ولن تكون الانتخابات منافسة شعبية بقدر ما ستكون استفتاءً يرى الأميركيون أنه الخيار الأقل سوءاً.

الإيكونوميست تتابع المسابقة.

وستجد هنا أحدث استطلاعات الرأي، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات لها قوة تنبؤية محدودة للنتيجة النهائية حتى نهاية الصيف في عام الانتخابات.

كما ان الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لتعقب استطلاعات الرأي.

ومن المفترض أن يلتقي المرشحان الرئيسيان لثلاثة منها خلال الشهر المقبل، حيث يتناولان القضايا المهمة (أو على الأقل تبادل الإهانات) لمدة 90 دقيقة في كل مرة. وسيتناقش المرشحون لمنصب نائب الرئيس مرة واحدة أيضًا.



المستثمرون والانتخابات الأمريكية

وخلال المارثون الرئاسي، فقد يركز المستثمرين على الانتخابات في الخريف، ومع ذلك، يبدو هذا العام غير عادي إلى حد ما، حيث حول المستثمرون انتباههم إلى الانتخابات في وقت مبكر بسبب المخاطر السياسية العالية، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وأضافت الصحيفة أن هناك شكوك واضحة وكبيرة تحيط بترشيح كل من جو بايدن ودونالد ترامب، ويواجه بايدن استجوابات مكثفة بشأن قدرته على الاستمرار في ولاية أخرى، بسبب تقرير المستشار الخاص لوزارة العدل الأمركية. ويواجه ترامب سلسلة من التحديات القانونية.

وأفاد التقرير بأن الأسواق بدأت الأخذ في الاعتبار افتراض إعادة مباراة بايدن وترامب – وهي المرة الأولى منذ العام 1892 التي يتحدى فيها شاغل المنصب المهزوم الرئيس الحالي الذي هزمه قبل أربع سنوات.