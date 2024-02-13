خالد داود لـ"القاهرة الإخبارية": الانتخابات الأمريكية ستكون أكثر سخونة بسبب تصريحات المرشحين

قال الكاتب الصحفي خالد داود، إن الانتخابات الأمريكية المقبلة، ستكون أكثر سخونة، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يعترف بهزيمته لدى الشارع الأمريكي، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت له بعض إزالته من كرسى الحكم.

وأشار داود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الانتخابات الأمريكية 2024"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ترامب يلعب على ورقة "السن" لبايدن، على الرغم أن الفارق بين المرشحين يقدر بثلاث سنوات.

ونوه الكاتب الصحفي، بأن هناك انقسامًا كبيرًا في المجتمع الأمريكي، بشأن السياسة الخارجية، بالإضافة إلى المشكلات التي تخص الشارع الأمريكي مثل الصحة والضرائب وغيرها.

وأضاف، أن الكثير من الشباب الأمريكي، يرى أن "ترامب"، يريد الوصول لكرسي الرئاسة، من أجل مصلحته الشخصية، الأمر الذي يجعلنا نشاهد انتخابات ساخنة لم يشهدها العالم.