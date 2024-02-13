الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: نأمل أن تتحقق المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما أعلنت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن إجبار المدنيين الفلسطينيين في رفح الفلسطينة للنزوح هو شيء غير قانوني وله عواقب كبيرة، قائلًا: "عارفين أنه له عواقب كارثة ومش محتاج أن هيومن رايتس ووتش تقول كده".

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة دي ام سي: "التصريحات اللي قالتها هيومن رايتس ووتش أي اتنين قاعدين على القهوة ممكن يقولوه".

وتابع، نأمل أن تتحقق المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس وأن ينضوي الجميع تحت علم فلسطين وهو أمل كبير، موضحًا أنه لا يعرف من الذي وافق على هذه الورقة، والتي تتضمن إتمام المصالحة الفلسطينية ودخول حماس لمنظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة.

أسامة كمال الحكومة الفلسطينية حماس مساء دى ام سى حركة حماس

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