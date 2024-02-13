أسامة كمال: عقلية القادة الإسرائيليين تغيرت بعد حرب أكتوبر وعرفوا قيمة المصرى

علّق الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" العدوانية والمحرضة على العنف، قائلًا: "أنت شخص بدون تاريخ وتنسى ماحدث لكم على مر السنوات".

قال "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على فضائية دي إم سي، أن عقلية القادة الإسرائيليين تغيرت بعد حرب أكتوبر لكن مع مرور السنوات عادت نفس العقلية لأشخاص غير ناضجين وأصبحوا مسئولين.

واستشهد الإعلامي أسامة كمال، بتصريحات موشي ديان، بعد 48 ساعة من حرب 6 أكتوبر 1973، أن هذه الحرب صعبة وثقيلة بأيامها ودمائها.

وأشار إلى أن موشى ديان، الجنرال الإسرائيلي، أن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل، أزال الغبار عن العيون وأظهر ما لم نكن نره قبلها.