أستاذ جلدية: تطعيمات حديثة تمنع الإصابة بالأمراض الجلدية (فيديو)

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن كل الأمراض الموجودة على سطح الكرة الأرضية لها علاج، ولكن الطب متأخر في اكتشافه.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن هناك تطعيمًا ضد الأمراض الجلدية، والذي يعتبر من أحدث العلاجات للمشاكل الجلدية.

ونوه أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن التطعيم الحديث يسهم في تكرار المرض، خاصة المشاكل المتعلقة بالأمراض التناسلية الجلدية، بالإضافة إلى تطعيم يمنع حدوث الحزام الناري.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.