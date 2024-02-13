الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ابلغ إدارة مجمع ناصر الطبي بإجلاء النازحين

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

أشارت وزراة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن الوضع في مجمع ناصر الطبي بخان يونس يزداد سوءًا وكارثية، وقوات الاحتلال تهدم السور الشمالي للمستشفى.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدف الاحتلال مدارس محيطة بمجمع ناصر وأشعل النار فيها وفي مخزن الأجهزة الطبية مما أدى إلى احتراقه بالكامل، ولا زالت مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ بمجمع ناصر وتعوق عمل الطواقم الصحية.

ونوه البيان، عن زيادة تكدس النفايات في أقسام مجمع ناصر مما ينذر بكارثة صحية من انتشار الأوبئة، الامر الذي يعرض الكوادر الصحية والمرضى والمرافقون بمجمع ناصر في للخطر الشديد، سواء من الأمراض والأوبئة ورصاص الإحتلال.

الصحة الفلسطينية الاحتلال مجمع ناصر الطبي الإحتلال الإسرائيلي الأوبئة رصاص

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