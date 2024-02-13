وحدات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم جنين وتحاصر المنازل

أفادت مراسلة قناة "الغد الإخبارية"، بأن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت عددًا من المنازل، واعتقلت عددًا كبيرًا من الشباب الفلسطينيين.

إسقاط طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين

وأضاف، أنه تم إسقاط طائرة استطلاع تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم جنين، مؤكدًا أن الاحتلال يبحث عن "قيس السعدي"، حيث أشار عدد من سائل الإعلام إلي أنه سبب في العديد من الهجمات تجاه إسرائيل.

ونوه إلى أنه تم اعتقال 5 شباب من مخيم جنين خلال الاقتحام، وتعتبر هذه العملية السابعة منذ منتصف الليل للقوات الإسرائيلية، مشيرًا إلي أن صافرات الإنذار تدوي حاليًا في مخيم جنين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين

أكد مراسل "الغد الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية، الأمر الذي يسهم في إثارة الرعب في نفس الأهالي.